Турция одобрит вступление Швеции в НАТО
Швеция ждет одобрения заявки в НАТО от Венгрии и Турции. Эрдоган уже одобрил этот процесс, но в парламенте решили детальнее рассмотреть ситуацию. В турецком МИД ожидают, что решение примут в течение нескольких недель, передает РБК.
Анкара может одобрить заявку Стокгольма на вступление в НАТО в течение нескольких ближайших недель, такое мнение выразил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в беседе со шведским коллегой Тобиасом Билльстремом, который пересказал содержание разговора, пишет Dagens Nyheter.
«Он четко выразил мнение, что Швеция должна иметь возможность вступить [в НАТО] в течение пары недель», — сказал Билльстрем. Он добавил, что приветствует такую позицию, но отметил, что как будет на самом деле — не ясно.
Турция и Венгрия остаются единственными странами альянса, которые до сих пор не ратифицировали заявку Швеции. В середине октября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал одобрить заявку Швеции не позднее чем к концу ноября 2023 года, выяснил Bloomberg. Однако Турция затем предупредила, что сделать этого не успеет.