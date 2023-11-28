В ВСУ заявили о погибших российских чиновниках в Херсоне

«Центр нацсопротивления», созданный Силами специальных операций ВСУ, сообщил, что накануне в поселке Юбилейное, который находится в контролируемой Россией части Херсонской области, под обстрел попало здание, где проходило совещание.

Согласно этому сообщению, могли погибнуть пять российских чиновников. «Судя по фото, удар был по зданию, где раньше был Центр предоставления админуслуг. Он расположен напротив Дома культуры», — пишет издание «Бабель».

В заявлении «Центра сопротивления» также утверждается, что удар по зданию был нанесен «благодаря информации, которую предоставило подполье и неравнодушные местные жители».

Российская сторона не комментировала заявление об ударе по поселку.