В России захотели переименовать Финский залив видео

Россия должна переименовать Финский залив в рамках ответа на "ряд недружественных действий властей Финляндии", считает депутат российской Госдумы Олег Нилов.

"Есть предложение вернуть ему название — Невский. А 300 лет назад, в 1723 году, Петр I своим указом назвал этот залив Кронштадтским", — напомнил парламентарий.