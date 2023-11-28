В России захотели переименовать Финский залив видео
Россия должна переименовать Финский залив в рамках ответа на "ряд недружественных действий властей Финляндии", считает депутат российской Госдумы Олег Нилов.
"Есть предложение вернуть ему название — Невский. А 300 лет назад, в 1723 году, Петр I своим указом назвал этот залив Кронштадтским", — напомнил парламентарий.
В России предложили переименовать Финский залив на русский лад pic.twitter.com/y6sLZluuOf— Bellman13 (@Bellman138) November 29, 2023
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