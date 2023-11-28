Начинается суд над армянским диверсантом

Начинается судебный процесс по уголовному делу задержанного в Кельбаджаре армянского диверсанта Гагика Восканяна.

Как стало известно haqqin.az, первое заседание по уголовному делу Восканяна будет рассматриваться 30 ноября в административном здании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Эльвин Гусейнзаде, Исрафил Мамедов, Хаял Дашдамиров, Али Керимов и Тофик Исмаилов.

Напомним, член диверсионно-разведывательной группы ВС Армении Гагик Восканян 16 августа этого года был задержан подразделениями азербайджанской армии при попытке проникнуть на территорию Азербайджана с целью осуществления террористическо-провокационных операций. Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 214.2.1, 214.2.3 и 318.2 УК Азербайджана. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.