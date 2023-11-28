Как стало известно haqqin.az, на заседании адвокаты просили освободить от конфискации имущество общей стоимостью около 70 миллионов манатов. В своих выступлениях они заявили, что часть этого имущества вообще не принадлежит Мамедову.

В Верховном суде были рассмотрены кассационные жалобы на решение о конфискации части арестованного имущества бывшего руководителя Baku Steel Company Расима Мамедова.

Две жалобы были поданы дубайской компанией RMH General Trading DMCC и британской компанией Baumant Sales LLP. Их представители утверждают, что конфискованная Baku Non Ferrous And Foundry Company, расположенная в Сумгаите, принадлежит им, а не Расиму Мамедову. И потому конфискация компании вместе с оборудованием нарушает право собственности.

Судейская коллегия под председательством Таира Кязымова не удовлетворила ни одну из жалоб. Согласно постановлению коллегии, решение о конфискации зданий Бакинской Оксфордской школы, Baku Non Ferrous And Foundry Company, двух частных домов на улице Самеда Вургуна и земельного участка в поселке Мардакян оставлено в силе.

Напомним, Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. Бакинским судом по тяжким преступлениям он был признан виновным в хищении 185 миллионов манатов и приговорен к 14 годам лишения свободы. Кроме того, конфисковано его имущество на 70 миллионов манатов.