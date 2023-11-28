УМК издало фетву: Любви не все возрасты покорны

Ранние браки – это наша красная черта. Как передает АПА, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов, выступая на общественных слушаниях на тему "Здоровье и ценности семьи в аспекте законодательства".

Он отметил, что Управление мусульман Кавказа издало фетву по этому вопросу и предъявило конкретные требования к религиозным деятелям.