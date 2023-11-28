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4 декабря в Баку стартует III STEAM Azerbaijan Festival – SAF 2023. Это будет третий грандиозный фестиваль в мире инноваций. В настоящее время проходят последние подготовительные работы, сообщил руководитель проекта STEAM в Азербайджане Играр Назаров.

В частности, 25 ноября состоялась встреча с 300 студентами-волонтерами, которые примут участие в фестивале. Для них были организованы тренинги. Также в рамках подготовки к SAF 2023 в региональных STEAM Центрах и Инновационном центре STEAM организованы отборочные туры, созданы тестовые площадки соревнований для некоторых категорий. Помимо этого, были проведены тренинги со специалистами из-за рубежа, состоялся обмен опытом и знаниями в различных категориях SAF (VEX, FLL, H2 Grand Prix PRO). По словам И.Назарова, основная цель фестиваля — продвигать образование на основе STEAM, развивать среди учеников и студентов навыки XXI века, выявлять и объединять творческих, разбирающихся в цифровых технологиях молодых людей, а также изучать международный опыт в области инноваций и цифровизации.

В этом году SAF пройдет в формате соревнования по 16 номинациям, а также в формате выставки инновационных проектов по одной номинации. Как отметил И.Назаров, в международном фестивале в этом году примут участие 1027 участников, 293 команды из 10 разных стран мира: Великобритании, Норвегии, Болгарии, Нидерландов, Казахстана, Узбекистана, Чехии, Туркменистана, Турции и Азербайджана. На фестиваль также приглашено жюри из Великобритании, Норвегии, Словакии, Болгарии, Дании, Чехии и Турции. В отличие от SAF 2022, где было всего 10 номинаций, в этом году в программу фестиваля добавлены 6 новых категорий: Deep Dive, Wings and Wheels, Boat Racing, H2 Grand Prix Pro, VidX и Engineers of Future.

Как подчеркнул руководитель проекта, STEAM Azerbaijan Festival - это уникальная возможность для участников всех возрастных категорий не только на уровне общего образования, но и на уровне высшего образования проверить свои знания, отточить свои навыки, конкурируя со своими сверстниками из других стран. Ведь именно здоровая конкуренция в условиях интересной соревновательной атмосферы в рамках подобных международных конкурсов вдохновляет учеников к развитию и самосовершенствованию, позволяя познакомиться с опытом других стран, создает новую базу талантливых учащихся и преподавателей, которые в будущем будут способствовать развитию науки и инноваций в нашей стране.