Ильхам Алиев наградил сотрудников СГБ
Награждены сотрудники Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в области подготовки кадров органов безопасности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении своих служебных обязанностей наградить следующих сотрудников Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:
медалью «Терегги»
Мамедову Камину Гавиль гызы
медалью «За военную службу»
Аллахвердиева Эхтибара Ядулла оглу – полковника
Алиева Эльчина Аластун оглу – полковника
Амирова Зияфета Масим оглу – полковника
Исмаилова Азера Валех оглу – полковника
Насирова Эльшада Хагверди оглу – полковника
Фатуллаеву Мехпару Дайыш гызы – полковник-лейтенанта
Магеррамова Намига Алиаддин оглу – полковник-лейтенанта.
2. За заслуги в сфере образования присвоить Акифу Падар оглу Оруджалиеву почетное звание «Заслуженный учитель».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания», - говорится в распоряжении.