Хаменеи говорит о «деамериканизации» региона

В своем выступлении Хаменеи обратил внимание на изменения геополитической карты Западной Азии, которые происходят в пользу «оси сопротивления». Он охарактеризовал этот процесс как «деамериканизацию», подразумевая снижение доминирования и политического влияния США в регионе.

По его словам, Соединенные Штаты стремятся доминировать в регионе, поддерживая «сионистский режим» (Израиль – прим.) и способствуя установлению отношений других стран с ним.

В связи с этим иранский лидер упомянул нападение ХАМАС на юг Израиля как «историческое событие» и явный признак «деамериканизации», отметив, что, хотя эта операция была направлена против Израиля, она также стала актом «деамериканизации».