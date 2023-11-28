Хаменеи говорит о «деамериканизации» региона
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи провел встречу с членами народного ополчения «Басидж», где рассказал о падении влияния Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Хаменеи.
В своем выступлении Хаменеи обратил внимание на изменения геополитической карты Западной Азии, которые происходят в пользу «оси сопротивления». Он охарактеризовал этот процесс как «деамериканизацию», подразумевая снижение доминирования и политического влияния США в регионе.
По его словам, Соединенные Штаты стремятся доминировать в регионе, поддерживая «сионистский режим» (Израиль – прим.) и способствуя установлению отношений других стран с ним.
В связи с этим иранский лидер упомянул нападение ХАМАС на юг Израиля как «историческое событие» и явный признак «деамериканизации», отметив, что, хотя эта операция была направлена против Израиля, она также стала актом «деамериканизации».