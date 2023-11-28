Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ильдырыма Имран оглу Велиева на должность заведующего отделом по контролю за исполнением и кадровым вопросам службы секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ильдырым Велиев ранее работал в Генеральной прокуратуре заместителем начальника Управления по надзору за исполнением законов в следствии, дознании и оперативно-розыскной деятельности в МЧС, СГБ и Госпогранслужбе. С 2019 года занимал должность главного консультанта в Совете безопасности Азербайджана.