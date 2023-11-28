Казахстан: связи с Западом помогают нам защищать независимость

Растущие связи Казахстана с Западом помогают республике отстаивать свою независимость в регионе, где исторически доминировали Россия и Китай, заявил Politico казахстанский замминистра иностранных дел Роман Василенко.

«Тот факт, что ЕС, США и Запад в целом теперь признали важность Казахстана и других стран Центральной Азии [и] приступили к гораздо более прочному выстраиванию отношений, ...помогает укрепить роль центральноазиатских стран, таких как Казахстан, в отношениях со всеми другими партнерами в мире», — сказал Василенко, отметив, что Казахстан при этом продолжит развивать отношения с соседними Россией и Китаем, будучи независимой страной.

РБК напоминает, что в конце ноября комитет Европарламента по иностранным делам призвал наращивать сотрудничество ЕС с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном, заявив, что позиции России в этом регионе были ослаблены в результате войны в Украине. В документе отмечалось, что это побудило страны Центральной Азии сближаться с Китаем, а расширение связей позволит ЕС добиться от этих стран контроля за исполнением международных санкций против России.

Западные политики уже укрепляют связи с Казахстаном. В начале месяца туда прилетел французский президент Эммануэль Макрон. Bloomberg выяснил, что одной из целей было склонение к отдалению от России за счет развития связей с Европой. Во время его визита было подписано несколько межправительственных соглашений.