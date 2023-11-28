ЕС заманивает Турцию «пряниками» в антироссийский клуб

Евросоюз предлагает Турции возобновить переговоры о вступлении в блок, углубить сотрудничество с Анкарой в областях торговли, миграции, упрощения визового режима, модернизации таможенных процедур и обеспечить спокойствие в Восточном Средиземноморье в обмен на содействие в предотвращении обхода антироссийских санкций. Как передает Hürriyet Daily, об этом говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Переговоры между ЕС и Турцией были приостановлены в 2019 году из-за разведывательного бурения на шельфе Кипра, который Турция считает своей территорией.

По информации, обсуждение отношений между ЕС и Турцией запланировано на декабрьском саммите ЕС. В это же время Москва и Анкара могут открыть на территории Турции электронную площадку для торговли газом в Европу.

Вероятно, Брюссель будет давить на Анкару не только через вопросы безопасности в Восточном Средиземноморье, но и предложит помощь в решении экономических проблем. Напомним, что турецкий Центробанк повысил ключевую ставку до 35%, а прогноз инфляции на этот год достигает 58%.

Неясно, какое решение примет Анкара, учитывая ее роль посредника между ЕС и Россией. Тем временем в преддверии президентских выборов в США ожидается усиление санкционного давления на Россию. Недавно Минфин США пригрозил тюремным сроком руководителям компаний, занимающихся транспортировкой российского сырья в обход установленных ценовых потолков.