Осужденного за шпионаж американца Уилана избили в российской колонии

Американец Пол Уилан, отбывающий заключение в колонии строгого режима №17 в Мордовии по обвинению в шпионаже, получил травму во время конфликта с одним из осужденных.

Интерфаксу сообщили в региональном управлении ФСИН, что между Уиланом и другим заключенным возникла «ссора на бытовой почве», в ходе которой гражданину США нанесли «удар рукой по лицу». Источник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что Уилана ударил «осужденный из Турции на почве политических разногласий».

Надзиратели «немедленно пресекли противоправные действия», после чего участников конфликта отправили в медицинскую часть. «При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области», — рассказали в ФСИН.

Ранее об избиении Уилана в колонии сообщали его родственники. «Пол является мишенью, потому что он американец, а антиамериканские настроения нередки среди других заключенных, — отметил брат заключенного Дэвид Уилан. — Пол говорит, что, по его мнению, тюремная администрация серьезно относится к нападению».

Пол Уилан — гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам в колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Уилан не признал вину, но приговор не обжаловал.