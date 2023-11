Двое палестинских детей погибли в результате применения израильскими военными огнестрельного оружия в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

"Адам Самер аль-Гуль (8 лет) и Басиль Сулейман Абу аль-Вафа (15 лет) были убиты пулями оккупантов (имеется в виду израильских военных - прим.) в Дженине", — говорится в сообщении ведомства.

Палестинское агентство Quds опубликовало видеозапись, на которой, как предполагается, зафиксирован инцидент, в ходе которого несовершеннолетний палестинец получил смертельное ранение.

В ночь на 29 ноября катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что военнослужащие армии Израиля проводят в Дженине масштабную военную операцию, разместив в центре города более 50 единиц бронетехники. Они, как утверждалось, также блокировали входы в три главные больницы Дженина. В ряде районов города произошли перестрелки с палестинцами. По меньшей мере восемь человек получили ранения.

CCTV footage documenting the moment when a 9-year-old #Palestinian boy was shot dead by an Israeli sniper in Jenin, north of the occupied West Bank, a few minutes ago. pic.twitter.com/SLXjY4VPoj