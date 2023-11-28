Израиль пообещал разобраться с Катаром

29 ноября представитель Министерства иностранных дел Израиля заявил о намерении Тель-Авива разобраться с Катаром после завершения военных действий, передает The Cradle.

Замначальника отдела стратегического планирования МИД Израиля Йош Зарка в интервью израильскому военному радио выразил обеспокоенность в связи с ролью Катара в поддержке и легитимизации деятельности ХАМАС.

"Сейчас нам Катар нужен, но после окончания конфликта мы разберемся с ними", — отметил Зарка.

Это заявление последовало спустя два дня после сообщения The Jerusalem Post о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предоставил Дохе гарантии безопасности в отношении лидеров ХАМАС, проживающих в Катаре.

По информации Le Figaro, Катар предъявил предварительные условия Израилю, прежде чем принять роль посредника в вопросе заложников. Однако Израиль, в свою очередь, заявил о готовности устранить лидеров ХАМАС, несмотря на перемирие.

Отметим, что Катар долгое время финансирует политическое руководство ХАМАС и предоставляет место для политического офиса организации в Дохе.