Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира батальона палестинского «Исламского джихада» в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.

«В ходе совместной операции по противодействию терроризму ЦАХАЛ, ШАБАК и пограничной полиции Израиля в лагере беженцев Дженин были ликвидированы два высокопоставленных террориста, в том числе командир батальона лагеря Мухаммед Зубейди.

Зубейди являлся старшим оперативником группировки «Исламский джихад» и одним из главных террористов в лагере Дженин», - говорится в сообщении израильского оборонного ведомства.