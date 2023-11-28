Саудиты пытаются утихомирить Иран

Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции в его экономику в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС в регионе, пишет Bloomberg.

По его данным, Иран получит саудовские инвестиции в том случае, если он сможет оказать влияние на свои прокси-группировки в регионе и не позволит им превратить вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС в широкомасштабное военное противостояние.

Саудовская сторона делала это предложение как напрямую, так и через различных посредников, после того, как боевики ХАМАС 7 октября вторглись на израильскую территорию и спровоцировали новое обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, возможность подобного взаимодействия между Тегераном и Эр-Риядом обсуждалась в ходе личной встречи между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, которая произошла на полях саммита арабских и исламских стран 11 ноября.

Как утверждают источники агентства, Раиси стал одним из первых мировых лидеров, с кем наследник саудовского престола провел переговоры после 7 октября.