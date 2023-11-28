В Украине скандал вокруг Залужного

«Почему между воинскими частями переводят месяцами? Почему самым способным бригадам не дают новую технику, а дают новеньким и не обстрелянным? Почему все еще человек может оказаться на штурме без подготовки, несмотря на даже принятый нами закон? Почему до сих пор не решен вопрос военно-врачебных комиссий, хотя мы уже давно и поэтому приняли закон?

Меня волнуют не Ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если Вас волнуют рейтинги, то наши военные шансы уменьшаются с каждым днем. Молчите?» - написала Безуглая в соцсетях.

В то же время полковник ВСУ Анатолий Штефан раскритиковал депутата за это заявление, подчеркнув, что украинские солдаты не будут молчать.

«Бывшие ветераны, волонтеры, общественные деятели как воды в рот набрали. Ни одной реакции, ни одного комментария, ни одного сообщения об осуждении этих действий.

Сплошная ложь, манипулирование, сплошная грязь в сторону ВС Украины. Все это от депутата Верховной Рады во время войны. Кому это на руку напоминать не буду. Они уже сразу у себя это процитировали. Молчите дальше... Мы не будем молчать!», - заявил Штефан.