ХАМАС освободил двух россиян из-за Путина

ХАМАС освободил ещё двух граждан России и опубликовал соответствующее заявление:

«В ответ на усилия президента России Движение исламского сопротивления ХАМАС в среду освободило двух задержанных, имеющих российское гражданство, которые недавно были переданы Красному Кресту в качестве прелюдии к их передаче представителям МИД России».

Ранее сообщалось, что палестинские боевики «в знак признательности» президенту России Владимиру Путину приняли решение освободить россиянина Рона Кривого.