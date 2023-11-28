Названа мощность землетрясения в Азербайджане ОБНОВЛЕНО 20:55
Согласно предварительным данным, поступившим из Республиканского центра сейсмологической службы в Центр управления кризисными ситуациями МЧС, 29 ноября в 19:49 по местному времени в Мингячевире было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 балла.
Подземные толчки мощностью 3-4 балла ощущались в Мингячевире, Гяндже, Евлахе и Геранбое.
В МЧС подчеркнули, что не получали информации о наличии разрушений или пострадавших.
*** 20:08
В Азербайджане произошло землетрясение, которое ощущалось в западных районах страны, пишут местные СМИ.
По данным Бюро исследования землетрясений, подземные толчки были зафиксированы на территории Мингячевира. Как сообщили haqqin.az в Республиканском сейсмологическом центре, землетрясение ощущалось в Мингячевире, Гяндже, Евлахе и Геранбое мощностью 3-4 балла.
Пользователи социальных сетей сообщили, что подземные толчки ощущаются также в Агджабединском, Гейгельском, Шекинском и других районах.