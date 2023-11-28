Согласно предварительным данным, поступившим из Республиканского центра сейсмологической службы в Центр управления кризисными ситуациями МЧС, 29 ноября в 19:49 по местному времени в Мингячевире было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 балла.

Подземные толчки мощностью 3-4 балла ощущались в Мингячевире, Гяндже, Евлахе и Геранбое.

В МЧС подчеркнули, что не получали информации о наличии разрушений или пострадавших.