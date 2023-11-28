Богатые тоже плачут

Палата представителей Национального собрания (парламента) Беларуси приняла во втором, окончательном, чтении закон о налоговых изменениях на 2024 год.

Среди новшеств – введение «налога на роскошь» и «налога на сверхприбыль».

Так, ставки подоходного налога для граждан с доходом выше 200 тыс. белорусских рублей в год вырастут с 13 до 25%.

Депутаты описали этот процесс как «изъятие доходов». По прогнозам властей, мера позволит дополнительно привлечь в бюджет страны более 200 млн рублей.

«В целях изъятия доходов… предусмотрено… установление ставки подоходного налога в размере 25% в отношении части доходов физических лиц свыше 200 тысяч рублей за календарный год», – сказано в сообщении.

В то же время ставки транспортного налога для владельцев люксовых автомобилей не старше трех лет вырастут в 10 раз.

Изменения по налогам затронут индивидуальных предпринимателей. Если в течение года прибыль в таком статусе превысит 500 тыс. рублей, то будет применяться ставка подоходного налога в размере 30%.

Помимо этого, предпринимателям, которые подпадут под такие категории, впоследствии запретят осуществлять деятельность в статусе ИП и обяжут со следующего года получить статус коммерческой структуры.

Также с 20 до 25% будет повышена ставка налога на прибыль для юридических лиц, если последняя превысит 25 млн рублей в год.