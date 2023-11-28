Гаджи Алиев и еще три азербайджанских борца стали чемпионами мира в Баку

Сегодня в Баку стартовал 36-й по счету чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

В первый день соревнований, которые проходят в Спортивном центре «Серхедчи», разыгрывалось семь комплектов медалей. Азербайджанские борцы завоевали шесть наград – четыре золота, серебро и бронзу.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись четыре наших вольника, возглавляемые Фирдовси Умудовым. Финальные поединки выиграли Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг). В женской борьбе серебро у Эльнуры Мамедовой (50 кг), бронза у Наргиз Самедовой (55 кг).

Чемпионат мира завершится 2 декабря.