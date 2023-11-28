Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:11

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе образовалась длинная очередь из легковых и грузовых автомобилей, следующих из Армении. По состоянию на 28 ноября, в ожидании проезда через КПП простаивают 1.600 единиц большегрузного автотранспорта. Российская сторона затягивает пересечение границы под разными предлогами – непогода, несоответствие документов перевозимых товаров правилам, нарушения санитарных норм… Но, по словам водителей, истинная причина кроется в напряженных армяно-российских отношениях.

«Мне кажется, что это политическая игра, с помощью которой, грубо говоря, хотят насолить армянам, - сказал журналистам один из водителей. - Правительство Армении поссорилось с русскими, и те таким образом дают ответ». По словам водителя, в очереди перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» скопились фуры, как с экспортными, так и с импортными грузами. Тем временем, напряженность в армяно-российских отношениях постепенно нарастает, а Ереван выдвигает против Москвы один демарш за другим. И если в начале этого процесса Россия не спешила включать рычаги экономического давления, то сейчас, похоже, она решила задействовать один из них. Напомним, что ранее аналогичный «подход» Россия использовала в отношении других постсоветских республик, а также Турции, когда при появлении в двусторонних отношениях каких-либо проблем в игру вступала Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор), которая сразу же начинала выявлять «нарушение санитарных норм» в грузах помидоров и другой сельхозпродукции, импортируемой Россией.

В нынешней ситуации положение Еревана осложняется тем, что переход «Верхний Ларс» является, по сути, единственным маршрутом, обеспечивающим сухопутную связь Армении с Россией. В результате, искусственный затор на границе серьезно влияет на ее экономику. В то же время, правительство Армении не спешит придавать этому вопросу политическую окраску. Заместитель министра экономики Арман Ходжоян не стал прямо отвечать на вопрос о связи ситуации на российско-грузинской границе с напряженностью в отношениях между Арменией и Россией, ограничившись сообщением, что российская сторона разворачивает обратно те армянские фуры, чьи документы на перевозку грузов не отвечают установленным требованиям. Напомним в этой связи, что несколько недель назад грузовики с армянским коньяком стояли в Ларсе около недели. По словам Ходжояна, эта проблема была решена «в результате активного сотрудничества с российскими партнерами». Между тем, как утверждает депутат парламента Армении от оппозиции Артур Хачатрян, коньяк, все-таки, попал в Россию по просьбе крупных местных торговых организаций. «Думать, что природа всего этого чисто экономическая - по меньшей мере слепо и неискренне, - уверен Хачатрян. — Это - очередное проявление напряженности, сколько бы Пашинян ни говорил, что у нас очень хорошие. отношения с Россией. Но мы-то видим, что отношения ухудшаются». Депутат считает, что многокилометровые очереди из армянских грузовиков перед КПП «Верхний Ларс» — это российский ответ Армении за ее бойкотирование последней сессии ОДКБ.

«Думаю, Россия посылает нам определенные сигналы, - считает Артур Хачатрян. – Дескать, давайте признаем, что это было не случайно, что это политика, в ответ на которую реализуются определенные антиполитики». Провластный депутат Геворг Папоян также не дал внятный ответ на вопрос, является ли прямым отражением армяно-российских отношений то, что вновь возникли трудности на единственной сухопутной дороге, соединяющей Армению с Россией. «Армения сделает выводы и определит свои позицию и решения, - сказал он и добавил. - Экономистам следует поднять стандарты: сметана должна быть сметаной, молоко должно быть молоком, мясо должно быть мясом, а не тем, что я знаю». В опубликованной сегодня информации Россельхознадзора также отмечается, что товары, экспортируемые из Армении в Россию, не соответствуют санитарным нормам. В частности, Федеральная служба сообщает, что в 2023 году территориальными управлениями Россельхознадзора в цветочной и плодоовощной продукции, поступившей из Армении, были выявлены 72 случая карантинных вредных организмов.

«При этом в ноябре зафиксировано резкое увеличение нарушений, - констатирует Россельхознадзор. - Только с 24 по 26 ноября выявлены 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок и груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Республики Армения. В растительной продукции были выявлены карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты: восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck), вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus), вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), а также западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergand). Помимо этого, в ноябре были зафиксированы пять случаев превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов в поступивших из Армении томатах, клубнике, яблоках и винограде, что может свидетельствовать о нарушении производителями регламентов применения пестицидов. Все указанное свидетельствует о снижении контроля со стороны Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении и создает угрозу фитосанитарному благополучию России, - отмечается в сообщении. - Россельхознадзор уведомлял обо всех нарушениях компетентное ведомство Армении, однако информация о проведенных расследованиях в адрес Службы до сих пор не поступила. Учитывая данную ситуацию, Россельхознадзор направил в Армению официальное письмо с просьбой незамедлительно принять исчерпывающие меры для предотвращения отправок в Россию зараженной продукции и сообщить о проведенной в этой части работе. Вместе с тем, фитосанитарный контроль на границе осуществляется в штатном режиме, правила досмотра и оформления грузов, следующих из Армении, не изменились».