Сегодня в азиатской Лиге чемпионов команда футболиста сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева тайский «Бурирам Юнайтед» играла в гостях против китайского клуба «Чжэцзян Профешнл».

Рамиль Шейдаев вышел на поле с первых минут и провел весь матч. Правда, забить ему не удалось, а команда Рамиля проиграла со счетом 2:3.

Ну а после матча на поле завязалась драка. На видео ниже видно, что Шейдаев, играющий под 10-м номером, в ней поначалу не участвовал. Азербайджанский футболист прибежал и схватил сзади за шею одного из игроков китайского клуба. Футболистам «Чжэцзян Профешнл» это явно не понравилось. Сразу несколько человек напали на Рамиля и стали наносить ему удары руками и ногами. Форварда повалили на траву и продолжили избивать.

Только после вмешательства полиции Шейдаева удалось вызволить из рук обезумевших хозяев.