Вопрос о ликвидации МОССАДом верхушки ХАМАС, плотно и с комфортом обосновавшейся в Катаре, по-прежнему остается приоритетом израильской разведки, накопившей большой опыт устранения исламистов. Но теперь израильским ликвидаторам проведена красная линия, причем, их же собственным премьером – «только не в Катаре».

Своим многочисленным критикам Биньямин Нетаньяху, а его уход с поста премьера израильским обществом после военной операции в Газе кажется уже предрешен, 7 октября ему не забудут, вновь дал повод для нападок. Ну как же, создал «заповедник», где запрещен отстрел хамасовцев. Они, значит, там деликатесами в роскошных ресторанах шикарных отелей будут наслаждаться на доходы от финансовой империи ХАМАС, а их и тронуть не моги?

Ведь даже до Илона Маска, этого либерала до мозга костей и «человека мира» с одной стороны – и предельно расчетливого и прагматичного бизнесмена-технаря, после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, который ознакомил его с шокирующими деталями атаки ХАМАС, дошло, что «нет другого выбора, кроме как убивать тех, кто настаивает на убийстве мирных жителей. Другого выбора нет. Они не собираются менять свое мнение». И тут вдруг Биби Нетаньяху ставит перед МОССАДом красные линии. Да что он себе позволяет?

Нетаньяху можно, и – нужно, подчеркну, критиковать за многое. В том числе за политику «сдерживания ХАМАС», которая никаким сдерживанием не являлась и явила 7 октября свое полное банкротство, как и политика в отношении палестинских территорий, израильских поселенцев и многое другое. Но, как выяснилось, не являясь стратегом, Нетаньяху вполне себе неплох в решении тактических вопросов. А именно таким является его решение объявить Катар «заповедником», где отстрел ХАМАСа запрещен.