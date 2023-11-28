Моссад достанет лидеров ХАМАС и вне Катара... и даже в Москве наш комментарий
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал эмиру Катара, что Израиль не будет преследовать лидеров ХАМАС, находящихся в этой стране.
Вопрос о ликвидации МОССАДом верхушки ХАМАС, плотно и с комфортом обосновавшейся в Катаре, по-прежнему остается приоритетом израильской разведки, накопившей большой опыт устранения исламистов. Но теперь израильским ликвидаторам проведена красная линия, причем, их же собственным премьером – «только не в Катаре».
Своим многочисленным критикам Биньямин Нетаньяху, а его уход с поста премьера израильским обществом после военной операции в Газе кажется уже предрешен, 7 октября ему не забудут, вновь дал повод для нападок. Ну как же, создал «заповедник», где запрещен отстрел хамасовцев. Они, значит, там деликатесами в роскошных ресторанах шикарных отелей будут наслаждаться на доходы от финансовой империи ХАМАС, а их и тронуть не моги?
Ведь даже до Илона Маска, этого либерала до мозга костей и «человека мира» с одной стороны – и предельно расчетливого и прагматичного бизнесмена-технаря, после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, который ознакомил его с шокирующими деталями атаки ХАМАС, дошло, что «нет другого выбора, кроме как убивать тех, кто настаивает на убийстве мирных жителей. Другого выбора нет. Они не собираются менять свое мнение». И тут вдруг Биби Нетаньяху ставит перед МОССАДом красные линии. Да что он себе позволяет?
Нетаньяху можно, и – нужно, подчеркну, критиковать за многое. В том числе за политику «сдерживания ХАМАС», которая никаким сдерживанием не являлась и явила 7 октября свое полное банкротство, как и политика в отношении палестинских территорий, израильских поселенцев и многое другое. Но, как выяснилось, не являясь стратегом, Нетаньяху вполне себе неплох в решении тактических вопросов. А именно таким является его решение объявить Катар «заповедником», где отстрел ХАМАСа запрещен.
Но, во-первых, с какой стати Нетаньяху должен допустить ситуацию, при которой эмир Катара, почтенный Тамим ибн Хамад Аль Тани, давший ХАМАСу гарантии личного гостеприимства, может потерять лицо? Да и американцы остались бы недовольны, поскольку такие же гарантии он дает и талибам, и «братьям-мусульманам», оставаясь в то же время точкой переговоров Запада и израильтян со всей этой разношерстной и нервной публикой.
Катар сегодня выглядит и поджигателем, и пожарным на Ближнем Востоке, но исполняет роль «танцора на головах змей» куда талантливее, чем египетский ас-Сиси. Который тоже пробовал себя в этой роли – но не смог удовлетворить придирчивых и строгих экзаменаторов. А потому из чисто прагматических соображений терять Западу, и особенно по нынешним-то временам – Израилю, такой канал для сепаратных переговоров совершенно не хочется. Да никто и не позволит.
Да и зачем это Израилю, если его разведка накопила опыт ликвидации в разных странах. От истории с Махмудом аль-Мабхухом в лобби гостиницы Al-Bustan Rotana Hotel в Эмиратах, который год уже как числился в израильских списках на уничтожение. Да и таинственная смерть Абу аль-Мабхуха в Москве, данные о которой были тут же засекречены российской ФСБ – «пошел в душ, упал и не очнулся» по официальной версии, – вполне дают представление о возможностях МОССАД.
Так что красные линии имеют чисто декоративный характер. Не ликвидируют в Катаре – ликвидируют везде. И в этом есть какая-то справедливость, не находите?