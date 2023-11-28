Закрывается лагерь, в котором содержались сотни азербайджанцев

Этот лагерь, заселенный десятками тысяч боевиков ИГИЛ, расположен на территории, находящейся под контролем курдов.

28 ноября Касим аль-Араджи, советник президента Ирака по национальной безопасности, рассказал на встрече с послом Азербайджана в Багдаде Насиром Мамедовым о лагере Аль-Холь на северо-востоке Сирии.

В расположенном в провинции Хасека лагере Аль-Холь находятся более 50 тысяч человек, в той или иной степени связанных с террористической структурой ИГИЛ. Власти Ирака называют его «бомбой замедленного действия», утверждая, что ситуация в лагере «очень опасна».

В ходе встречи с послом Азербайджана аль-Араджи заявил, что международное сообщество должно сотрудничать, дабы устранить исходящий из лагеря «опасный вызов экстремизма».

Следует отметить, что в Аль-Холь содержатся боевики ИГИЛ из многих стран мира, в том числе, азербайджанцы, воевавшие в составе ИГИЛ в Сирии и Ираке, а также члены их семей. На сегодняшний день Азербайджан вернул из этого лагеря десятки женщин и детей, которые привлечены на родине к программе реабилитации.