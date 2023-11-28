«Армия располагает органическими ресурсами на сумму более 22 800 единиц, а также воздушной, речной и наземной поддержкой», - пояснил Эрнандес Ларес.

Генерал Доминго Эрнандес Ларес, командующий стратегическими операциями Боливарианских вооруженных сил (Чеофанб), объявил, что 356 513 солдат будут задействованы «для защиты безопасности Венесуэлы» во время консультативного референдума по защите Эссекибо.

*** 22:12

Бразильские войска продвигаются к границе с Венесуэлой на фоне сообщений о столкновениях в районе спорного региона Гайана-Эссекибо.

В выходные армия США направила в Гайану часть руководства 1-й бригады содействия силам безопасности (SFAB).

По некоторым данным, армия Венесуэлы вторглась в Гайану, идут бои. Также, по неподтвержденным сведениям, в Бразилии объявлена мобилизация.

Как сообщалось ранее, Бразилия, США и Великобритания могут поддержать Гайану в территориальном споре в случае военного вторжения.



Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что спорная территория Гайана-Эссекибо принадлежит Венесуэле и никогда не признавалась частью Гайаны. В воскресенье Венесуэла планировала решить будущее территории на референдуме.