В Одессе взрыв
В Одессе прозвучал мощный взрыв, пишут украинские телеграм-каналы.
Ранее в ВСУ сообщали о том, что в сторону области летят «Шахеды».
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В Одессе прозвучал мощный взрыв, пишут украинские телеграм-каналы.
Ранее в ВСУ сообщали о том, что в сторону области летят «Шахеды».
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