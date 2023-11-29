Дочь Путина нацелилась на Африку

Россия активизирует стремление к более тесным связям с Африкой, предлагая цифровой опыт в рамках стратегии, поддерживаемой младшей дочерью президента Владимира Путина Катериной Тихоновой.

Должностные лица примерно из трех десятков африканских стран были приглашены в Москву в следующем месяце для встречи с российскими ІТ-специалистами и инвесторами, предлагающими цифровые услуги, направленные на улучшение управления, пишет Bloomberg.

Проект поддерживает центр "Иннопрактика", аффилированный с Фондом национального интеллектуального развития, генеральным директором которого является младшая дочь Путина.

Путин расширяет свое влияние на Африку, поскольку Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы противостоять воздействию санкций США и Европы из-за войны России в Украине.

Продвигая свой цифровой опыт в различных областях - от кибербезопасности до государственных услуг и электронного голосования, Россия может получить преимущество в конкуренции с Китаем, США и Европейским Союзом за влияние на континенте.

Встреча африканских чиновников в России является частью информационно-просветительского проекта под названием "Программа обмена знаниями в области электронного управления", который фонд запустил в июле совместно с Московской Высшей школой экономики.