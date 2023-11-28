Российский подросток готовил теракт в Германии

Полиция ФРГ арестовала двух подростков по подозрению в подготовке теракта. Как сообщает во вторник, 29 ноября, агентство dpa, аресты проведены в федеральных землях Бранденбург и Северный Рейн - Вестфалия.

По данным министерства внутренних дел земли Бранденбург, речь идет о 16-летнем молодом человеке, имеющем российский паспорт. Главным же подозреваемым является 15-летний юноша из района Райниш-Бергиш в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Подростки обсуждали намерение совершить нападение на предполагаемых "неверных". В качестве возможных целей назывались синагога и рождественский базар.

На фоне войны на Ближнем Востоке "мы все чаще видим среди исламистов призывы к нападениям и убийствам. Опасность реальна, и она выше, чем была в течение долгого времени", - заявил министр внутренних дел земли Бранденбург Михаэль Штюбген.

"Ближневосточный конфликт используется для подстрекательства и пропаганды, чтобы мобилизовать потенциальных преступников. Мы бдительны, и наши силы безопасности делают все необходимое, чтобы предотвратить потенциальную опасность", - добавил он.