Прогнозы от Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в следующем году Россия «одержит победу» в войне с Украиной, и после нескольких «стратегических успехов» ВС России власти Украины «подпишут капитуляцию».

По словам Кадырова, «еще предстоит вернуть несколько городов», и после этого «позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции». «Тем самым освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом», - добавил глава Чечни и выразил уверенность в том, что «уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа».

Свою точку зрения Кадыров мотивировал тем, что Россия находится «в более выгодном стратегическом и экономическом положении».