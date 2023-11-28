«Сабах» обыграл «НТД-ИНДИГО», лидируют четыре команды ФОТО, ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана состоялся отложенный матч 2-го тура.

В Олимпийском спорткомплексе Сумгаита чемпион Азербайджана «Сабах» принимал хачмазский «НТД-ИНДИГО» и победил со счетом 81:70.

Самым результативным у победителей был Кивон Девенпорт, набравший 27 очков и сделавший 7 подборов. 

В составе «НТД-ИНДИГО» лучшим был Гриффин Ремми (13 очков и 9 ассистов).

После матча Ремми поделился впечатлениями от игры:

«Это был не наш день. Мы дали им слишком много возможностей. «Сабах» - физически сильная команда. У них широкая скамейка запасных. Они часто меняются, и это позволяет им оставаться свежими. Нам также не удались сегодня броски. Мы должны лучше играть в атаке. Как разыгрывающий я должен взять на себя ответственность за это поражение. Я должен играть лучше, и я это сделаю. Мы станем сильнее. Это лишь старт чемпионата. Мы расстроены из-за этого поражения, но я оптимистично настроен относительно будущего. Сегодня «Сабах» нас обыграл, значит, они были сильнее. Но впереди длинный сезон».

После этого матча сразу у четырех команд по четыре победы в пяти матчах. «Хазри», «Нефтчи», «Сабах» и «НТД-ИНДИГО» потерпели лишь по одному поражению.

Турнирное положение:

1. «Хазри» - 9 очков (5 матчей)

2. «Нефтчи» - 9 (5)

3. «Сабах» - 9 (5)

4. «НТД-ИНДИГО» - 9 (5)

5. «Джалилабад» - 8 (5)

6. «Хырдалан» - 7 (5)

7. «Серхедчи» - 7 (5)

8. «Сумгаит» - 6 (5)

9. «Гянджа» - 6 (5)

10. «Шеки» - 5 (5).