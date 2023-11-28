«Сабах» обыграл «НТД-ИНДИГО», лидируют четыре команды ФОТО, ВИДЕО
Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана состоялся отложенный матч 2-го тура.
В Олимпийском спорткомплексе Сумгаита чемпион Азербайджана «Сабах» принимал хачмазский «НТД-ИНДИГО» и победил со счетом 81:70.
Самым результативным у победителей был Кивон Девенпорт, набравший 27 очков и сделавший 7 подборов.
В составе «НТД-ИНДИГО» лучшим был Гриффин Ремми (13 очков и 9 ассистов).
После матча Ремми поделился впечатлениями от игры:
«Это был не наш день. Мы дали им слишком много возможностей. «Сабах» - физически сильная команда. У них широкая скамейка запасных. Они часто меняются, и это позволяет им оставаться свежими. Нам также не удались сегодня броски. Мы должны лучше играть в атаке. Как разыгрывающий я должен взять на себя ответственность за это поражение. Я должен играть лучше, и я это сделаю. Мы станем сильнее. Это лишь старт чемпионата. Мы расстроены из-за этого поражения, но я оптимистично настроен относительно будущего. Сегодня «Сабах» нас обыграл, значит, они были сильнее. Но впереди длинный сезон».
После этого матча сразу у четырех команд по четыре победы в пяти матчах. «Хазри», «Нефтчи», «Сабах» и «НТД-ИНДИГО» потерпели лишь по одному поражению.
Турнирное положение:
1. «Хазри» - 9 очков (5 матчей)
2. «Нефтчи» - 9 (5)
3. «Сабах» - 9 (5)
4. «НТД-ИНДИГО» - 9 (5)
5. «Джалилабад» - 8 (5)
6. «Хырдалан» - 7 (5)
7. «Серхедчи» - 7 (5)
8. «Сумгаит» - 6 (5)
9. «Гянджа» - 6 (5)
10. «Шеки» - 5 (5).