После матча Ремми поделился впечатлениями от игры:

«Это был не наш день. Мы дали им слишком много возможностей. «Сабах» - физически сильная команда. У них широкая скамейка запасных. Они часто меняются, и это позволяет им оставаться свежими. Нам также не удались сегодня броски. Мы должны лучше играть в атаке. Как разыгрывающий я должен взять на себя ответственность за это поражение. Я должен играть лучше, и я это сделаю. Мы станем сильнее. Это лишь старт чемпионата. Мы расстроены из-за этого поражения, но я оптимистично настроен относительно будущего. Сегодня «Сабах» нас обыграл, значит, они были сильнее. Но впереди длинный сезон».