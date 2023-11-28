Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

По словам Путина, европейские страны или «сами перекрывают себе источник дешевых энергоносителей», или это делают «их американские союзники по политическим соображениям».

Он также заявил, что украинские власти получают деньги из Европы «на вооружения и на пенсии, на социальные выплаты, на зарплаты, а нужный им газ из России — перекрыли».

«А немцы это все глотают, потому что у них нет чего? Суверенитета. А у некоторых руководителей правительства нет и, видимо, достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Они известны, над ними весь мир посмеивается. Я сейчас не буду называть фамилии, но реально посмеивается весь мир», - сказал Путин.