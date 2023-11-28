Россия массово заселяет украинские земли азиатами

Россия пытается изменить демографический состав населения на оккупированных территориях Украины, массово завозя туда мигрантов из Центральной Азии, сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что общее количество таких мигрантов на оккупированных территориях Украины уже перевалило за 100 тысяч человек.

Большинство переселенных Россией жителей Центральной Азии работает на стройках. В дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.

«Такой массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. С помощью организованных преступных групп россияне пытаются улучшить контролируемость региона, который им не принадлежит», - отметили в Центре нацсопротивления.