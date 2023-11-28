Литовцы поддержали Палестину

Акция в поддержку Палестины была проведена в Вильнюсе. На нее собрались около 100 человек, пишут зарубежные СМИ.

Протестующие с флагами Палестины и плакатами, призывающими «прекратить геноцид» в отношении народа Палестины, прошли несколько сотен метров главным проспектом столицы от Кафедральной площади до площади имени Винцаса Кудирки, где провели митинг.

«Своей акцией мы хотим послать весть, что военным преступлениям и преступлениям против человечности не должно быть места в современном мире. Это, к сожалению, происходит в Палестине с момента появления Государства Израиль», - заявил журналистам один из инициаторов акции Андрюс Мажейка.

В противовес акции в поддержку Палестины у проспекта находились группы людей с флагами Израиля.