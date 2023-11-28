Жестокий фол в Кубке Азербайджана: футболисту сломали ногу ФОТО, ВИДЕО
В эти дни проходят матчи 2-го квалификационного раунда Кубка Азербайджана по футболу.
В одной из игр, состоявшихся в среду, в Сумгаите на «Капитал Банк Арене» встречались команда Премьер-лиги «Сумгаит» и выступающий во Второй лиге «Лерик». Матч завершился со счетом 6:0 в пользу сумгаитцев, но игра запомнится не результатом.
На 23-й минуте футболист «Лерика» Рахид Агазаде совершил жесточайший фол, сломав ногу македонскому полузащитнику «Сумгаита» Кристиану Велиновски.
Разумеется, Агазаде был удален, а Велиновски увезли в больницу. В четверг его ждет операция, после которой станут известны примерные сроки возвращения на поле.
После матча тренерский штаб и футболисты «Сумгаита» навестили травмированного.