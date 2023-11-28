Индийский гангстер планировал проникнуть через Лачин в Армению... и убить!

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 03:14

Индийский гангстер Сачин Бишной, задержанный в Азербайджане в августе прошлого года и экстрадированный в Дели три месяца назад, планировал проникнуть в Армению через Лачинскую дорогу, чтобы убить там лидера конкурирующей индийской гангстерской группировки. Но этот план, как пишут индийские СМИ, сорвала полиция Азербайджана, задержавшая бандита. Задержанный в Баку и экстрадированный на родину Сачин Бишной является одним из лидеров банды Лоуренса Бишного, которая организовала в штате Пенджаб убийство известного в Индии певца и политического активиста Сидху Мусы Вала. Музыкант был застрелен 29 мая 2022 года, черед день после того, как власти решили ограничить меры, связанные с его личной охраной.

По прошествии суток ответственность за убийство взял на себя главарь индийской мафии Голди Брар, живущий в Канаде. Однако, по данным индийских спецслужб, убийство Сидху Мусы Вала было совершено по заказу другого главаря мафии, Лоуренса Бишного, отбывающего в настоящее время тюремный срок. Задержанный в Баку Сачин Бишной — родственник Лоуренса. Предоставив оружие и проинструктировав киллеров, которые должны были ликвидировать Мусу Вала, Сачин Бишной по поддельному паспорту на имя Тилака Раджа Тутеджи вылетел из Дели в Дубай, а оттуда 31 мая 2022 прилетел в Баку. Позднее на своей странице в Facebook он взял на себя ответственность за совершенное в Пенджабе преступление, сообщив, что Сидху Мусу Валу убили из мести. Следствие также установило, что арест Сачина в Азербайджане сорвал его планы ликвидировать в Армении Лаки Патиалу, лидера индийской гангстерской группировки «Бамбиха». Источники в полиции Дели сообщили, что Сачин Бишной планировал нелегально перебраться из Азербайджана в Армению через Лачинскую дорогу, убить там лидера конкурирующей банды, после чего вернуться в Баку, вылететь в Белград и остаться в столице Сербии на какое-то время. Все эти подробности, занесенные в протокол допроса индийского гангстера, станут частью обвинительного заключения, которое будет предъявлено ему уже в ближайшее время. Индийские СМИ пишут, что в случае, если Бишной сумел бы расправиться в Армении с Лаки Патиалу, он становился бесспорным криминальным авторитетом на территории Северной Индии.