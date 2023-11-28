Большой праздник вина в Шемахе. Одни тосты и восторги! наш спецреп
Настоящим праздником для местных и зарубежных любителей вина, стал прошедший 25-26 ноября в селе Мейсари, живописном уголке Шемахинского района, второй «Фестиваль вина и винограда», организованный Государственным агентством по туризму и местной Исполнительной властью.
Как передает haqqin.az, первый винный фестиваль состоялся в Шемахе в 2019 году, затем началась пандемия коронавируса, так что, второй удалось провести только в этом году.
Организаторы соорудили на территории концертную, дегустационную, пикниковую, ярморочно-выставочную и развлекательную зоны, а также павильоны для дегустации вин. Посетителям выставки была представлена возможность оценить изысканную продукцию азербайджанских виноделов, купить по заводской цене понравившийся сорт вина, а также отведать блюда национальной и европейской кухни.
Тысячам ценителям благородного напитка была представлена линейка различных видов и сортов азербайджанских вин, производимых, примерно, двадцатью местными винодельческими предприятиями. Посетители фестиваля участвовали в презентации новых марок вин, им была предоставлена возможность пройти краткий курс сомелье у местных и иностранных специалистов, который помог углубиться в тонкости древнего искусства виноделия.
Ну, а если добавить выступления в рамках красочной шоу-программы аниматоров, танцоров озорной группы «Мирвари», популярных исполнителей и команды клоунов, то становится понятно, почему на фестивале царила атмосфера подлинного праздника.
Выступивший на торжественном открытии советник председателя Госагентства по туризму Кянан Гулузаде отметил, что на фестивале впервые представлено вино «Хындогны», изготовленное из винограда с плантаций освобожденного от оккупации села Туг Ходжавендского района. Гулузаде напомнил, что, согласно указу президента Азербайджана, в селе Туг создан заповедник при Госагентстве по туризму.
«В этом заповеднике уже есть завод, туристический информационный центр и дегустационный зал, - рассказал советник председателя Госагентства по туризму. - И символично, что в этом году мы впервые представляем на фестивале вино, сделанное из винограда, выращенного в селе Туг».
По словам организаторов фестиваля, его целью является популяризация местного виноградарства и виноделия, повышение экспортного потенциала винодельческой продукции страны, а также доведение до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и проделанной в этой области работы.
Обращает на себя внимание заседание круглого стола на тему «Перспективы винного туризма в Азербайджане», организованного в рамках деловой программы фестиваля, в котором участвовали представители винодельческих предприятий, Института виноградарства, Ассоциации виноградарства и виноделия, а также работники туристической отрасли.
На круглом столе прошли также дискуссии на темы «Этнотуризм в механизме формирования имиджа страны» и «Методы развития виноделия, как туристического продукта».
Фестиваль стал весьма комфортной площадкой для деловых контактов и общения представителей винных заводов, ресторанов, официальных лиц и СМИ, а также местных и зарубежных предпринимателей, связанных с винным туризмом.
Следует отметить, что Госагентство, учитывая наличие в Азербайджане признанных на мировом уровне местных сортов винограда и вин, активно развивает винодельческий туризм на международном уровне. Одним из приоритетных направлений развития национального туризма является сохранение и использование в туристических целях древних традиций виноделия, существующих в западном, северном и северо-западном туристическим маршрутам, в том числе, в селе Туг Ходжавендского района.
Как отметили в Государственном агентстве по туризму, Азербайджан является членом культурного маршрута материального и нематериального виноделия İter Vitis, объединяющего винодельческие маршруты двадцати стран мира. Этот маршрут был создан Советом Европы и Европейским институтом культурных маршрутов с целью продвижения пропаганды винного наследия и винодельческого туризма, а также устойчивых видов туризма.
Тот факт, что организаторам удалось создать на фестивале атмосферу подлинного праздника вина, имеет символическое значение, уходящее корнями в античные времена. Есть исторические факты, свидетельствующие о том, что в древние времена в наших краях отмечали праздник Диониса, которого в греческой мифологии считали покровителем виноделия и плодоносных сил земли.
В 70-е годы ХХ века ученые-гидроархеологи находили в Каспии у берегов Бузовны и Бильгя античные амфоры для перевозки вина. Сегодня высококачественные азербайджанские вина и добротно организованная работа фестиваля создают все предпосылки для превращения этого винного биеннале в популярный событийный туризм, чтобы иностранцы, подобно гонкам «Формула-1» в Баку, стали заранее покупать туры на фестиваль вина в Азербайджане.
Именно об этом говорили в беседе haqqin.az гости фестиваля из разных стран.
Индийской паре Гириш и Тапасия очень понравился фестиваль и, в частности азербайджанские гранатовые вина.
«В Европе мало знают, что индийцы - большие любители вин, - поделились гости. - Особенно вина популярны среди индийских женщин, которые считают, что этот благородный напиток делает их красивее. Мы восторге от гранатовых вин, которые близки нам по вкусу, а также от некоторых сортов белых азербайджанских вин. Думаю, что индийцы с удовольствием посетят следующий фестиваль в этом прекрасном месте Шемахи».
Заслуженный артист Азербайджана, джазовый пианист и композитор Шахин Новрасли, признался, что впечатлен хорошей организацией фестиваля.
«Я посещал много фестивалей вина в Европе и США, и могу сказать, что фестиваль в Шемахе достаточно богат представленными винами и классной атмосферой, - сказал композитор. - Я был на аукционе вин в Швейцарии, где продавались вина, стоившие порой сотни тысяч долларов за бутылку. Так вот, качество наших вин ничем не уступает винам европейских, южноамериканских и других регионов мира. И именно посредством таких фестивалей мы сможем донести до мира аромат, вкус и энергию азербайджанских вин. Еще меня, как музыканта, очень радует, что на разных площадках фестиваля звучит музыка, создающая в единую композицию вино и прекрасную природу Шемахи».
Алексей из Харькова отметил радушие людей и разнообразие винных сортов.
«Когда восемь лет назад я впервые приехал в Азербайджан, такого разнообразия не было, - сказал он. - Теперь я вижу удивительно богатый выбор, что говорит о стремительном развитии винной индустрии в вашей стране».
Группе туристов из Пекина, Ченду, Нанкина, Чинао и других городов КНР особенно пришлись по душе ширванские вина. У каждого из гостей Поднебесной в руках был пакет с бутылками красного.
«Мне нравятся азербайджанские вина за их натуральность и хороший вкусовые качества, - сказал предприниматель из Пекина Ван Вен Вей. - Впечатление от фестиваля замечательные, надеемся, что он состоится и в следующем году, а значит, мы еще раз обязательно приедем в Азербайджан».
В течении двух дней на фестивале кипела активная деловая жизнь, в которой участвовали представители импортно-экспортных компаний, владельцы и менеджеры кафе, ресторанов, фирменных магазинов...
Иван Уваров из Москвы, владелец винного бара, сказал нам, что очень доволен широким выбором и возможностью обновить меню напитков в своем баре.
«Формат фестиваля с развлечениями и возможностью ознакомится с новинками азербайджанского винного рынка, а также выбрать для своего бизнеса какие-то новые марки, представляется мне очень удобным, - сказал он. - В частности, меня заинтересовало вино из села Туг в Карабахе, у которого своя особенная история».
Евгений Хартья, технолог винного производства из Молдовы, отметил высокое качество азербайджанских технических сортов винограда. По его словам, особенно отличается своим качеством сорт «матраса», выращиваемый на плантациях в селе Ивановка Исмаиллинского района, где виноградники культивируются еще с 1953 года.
«Чем старше виноградник, тем выше качество вина», - подчеркнул Хартья, по мнению которого фестиваль в Шемахе является хорошим стимулом для развития азербайджанского виноделия, а потенциал винного туризма Азербайджана настолько глубок, что его просто необходимо реализовывать и дальше.