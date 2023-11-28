Джейхун Наджафов, собкор, Шемаха 03:26

Настоящим праздником для местных и зарубежных любителей вина, стал прошедший 25-26 ноября в селе Мейсари, живописном уголке Шемахинского района, второй «Фестиваль вина и винограда», организованный Государственным агентством по туризму и местной Исполнительной властью. Как передает haqqin.az, первый винный фестиваль состоялся в Шемахе в 2019 году, затем началась пандемия коронавируса, так что, второй удалось провести только в этом году. Организаторы соорудили на территории концертную, дегустационную, пикниковую, ярморочно-выставочную и развлекательную зоны, а также павильоны для дегустации вин. Посетителям выставки была представлена возможность оценить изысканную продукцию азербайджанских виноделов, купить по заводской цене понравившийся сорт вина, а также отведать блюда национальной и европейской кухни.

Тысячам ценителям благородного напитка была представлена линейка различных видов и сортов азербайджанских вин, производимых, примерно, двадцатью местными винодельческими предприятиями. Посетители фестиваля участвовали в презентации новых марок вин, им была предоставлена возможность пройти краткий курс сомелье у местных и иностранных специалистов, который помог углубиться в тонкости древнего искусства виноделия. Ну, а если добавить выступления в рамках красочной шоу-программы аниматоров, танцоров озорной группы «Мирвари», популярных исполнителей и команды клоунов, то становится понятно, почему на фестивале царила атмосфера подлинного праздника. Выступивший на торжественном открытии советник председателя Госагентства по туризму Кянан Гулузаде отметил, что на фестивале впервые представлено вино «Хындогны», изготовленное из винограда с плантаций освобожденного от оккупации села Туг Ходжавендского района. Гулузаде напомнил, что, согласно указу президента Азербайджана, в селе Туг создан заповедник при Госагентстве по туризму.

«В этом заповеднике уже есть завод, туристический информационный центр и дегустационный зал, - рассказал советник председателя Госагентства по туризму. - И символично, что в этом году мы впервые представляем на фестивале вино, сделанное из винограда, выращенного в селе Туг». По словам организаторов фестиваля, его целью является популяризация местного виноградарства и виноделия, повышение экспортного потенциала винодельческой продукции страны, а также доведение до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и проделанной в этой области работы. Обращает на себя внимание заседание круглого стола на тему «Перспективы винного туризма в Азербайджане», организованного в рамках деловой программы фестиваля, в котором участвовали представители винодельческих предприятий, Института виноградарства, Ассоциации виноградарства и виноделия, а также работники туристической отрасли. На круглом столе прошли также дискуссии на темы «Этнотуризм в механизме формирования имиджа страны» и «Методы развития виноделия, как туристического продукта». Фестиваль стал весьма комфортной площадкой для деловых контактов и общения представителей винных заводов, ресторанов, официальных лиц и СМИ, а также местных и зарубежных предпринимателей, связанных с винным туризмом. Следует отметить, что Госагентство, учитывая наличие в Азербайджане признанных на мировом уровне местных сортов винограда и вин, активно развивает винодельческий туризм на международном уровне. Одним из приоритетных направлений развития национального туризма является сохранение и использование в туристических целях древних традиций виноделия, существующих в западном, северном и северо-западном туристическим маршрутам, в том числе, в селе Туг Ходжавендского района.

Как отметили в Государственном агентстве по туризму, Азербайджан является членом культурного маршрута материального и нематериального виноделия İter Vitis, объединяющего винодельческие маршруты двадцати стран мира. Этот маршрут был создан Советом Европы и Европейским институтом культурных маршрутов с целью продвижения пропаганды винного наследия и винодельческого туризма, а также устойчивых видов туризма. Тот факт, что организаторам удалось создать на фестивале атмосферу подлинного праздника вина, имеет символическое значение, уходящее корнями в античные времена. Есть исторические факты, свидетельствующие о том, что в древние времена в наших краях отмечали праздник Диониса, которого в греческой мифологии считали покровителем виноделия и плодоносных сил земли. В 70-е годы ХХ века ученые-гидроархеологи находили в Каспии у берегов Бузовны и Бильгя античные амфоры для перевозки вина. Сегодня высококачественные азербайджанские вина и добротно организованная работа фестиваля создают все предпосылки для превращения этого винного биеннале в популярный событийный туризм, чтобы иностранцы, подобно гонкам «Формула-1» в Баку, стали заранее покупать туры на фестиваль вина в Азербайджане.