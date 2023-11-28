Болгария запретила пролет самолета Лаврова

Как уже сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

Мария Захарова объяснила, почему борт Сергея Лаврова прибыл в Скопье через Грецию.

Изначально ожидалось, что он полетит на Совет министров иностранных дел ОБСЕ через Болгарию, которая выдала на это разрешение.

«Так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолёта или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было», — отметила официальный представитель российского МИД.

Таким образом, борт Лаврова не пропустили через Болгарию.