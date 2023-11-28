Илон Маск: «Через три года искусственный интеллект напишет хороший роман и откроет раздел в физике»
Илон Маск опасается, с какой скоростью развивается искусственный интеллект.
"У меня были проблемы со сном из-за опасений по поводу ИИ", — сказал он на мероприятии газеты The New York Times. Маск отметил, что в ближайшие три года ИИ "сможет написать такой же хороший роман, как, скажем, Джоан Роулинг", создать новую технологию или открыть новый раздел физики.
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