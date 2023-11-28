Умер Генри Киссинджер

О смерти политика сообщила организация Kissinger Associates. «Доктор Генри Киссинджер умер сегодня в своем доме в Коннектикуте ...У Киссинджера осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили почти 50 лет», - говорится в заявлении.

Умер бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер, ему было 100 лет, пишет The Washington Post.

Причины смерти не уточняются. «Считающийся одним из величайших государственных деятелей Америки, доктор Киссинджер регулярно консультировался с американскими президентами обеих политических партий и множеством иностранных лидеров после того, как он закончил государственную службу в 1977 году», - подчеркивается в заявлении.

Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Германии, в городе Фюрт, в религиозной еврейской семье. В 1938 году, спустя три года после принятия в стране законов против евреев, его семья покинула Германию и бежала в США. Там он изменил свое имя Хайнц Альфред Киссингер на Генри Киссинджер. В 1943 году получил американское гражданство. В следующие три года служил в армии США: сначала был переводчиком, а затем перешел в корпус контрразведки немецкой земли Гессен. За службу был награжден медалью «Бронзовая звезда».

В 1947 году поступил в Гарвардский университет, где получил степень бакалавра политологии, а затем стал доктором наук. С 1954 по 1969 год преподавал в этом учебном заведении.

Политическая карьера Киссинджера началась в конце 1960-х. До этого он был консультантом-экспертом по вопросам безопасности при президентах Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне и сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружением.

В 1969-м стал советником по национальной безопасности США и занимал эту должность до 1975 года. С сентября 1973 года параллельно работал госсекретарем. С этого пост ушел в 1977-м.