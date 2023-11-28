Джейхун Байрамов отправился в Северную Македонию
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг, 30 ноября, отбыл с рабочим визитом в столицу Северной Македонии Скопье, сообщили в МИД Азербайджана.
Согласно информации, в рамках визита запланировано участие и выступление Джейхуна Байрамова на 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также встречи с официальными лицами других стран, участвующих в мероприятии.
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