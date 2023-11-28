13 погибших при пожаре в хостеле в Алматы

В Алматы в результате пожара в хостеле погибли 13 человек, передает Tengrinews со ссылкой на городской департамент по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в подвале трехэтажного здании около 05:33 по местному времени. Помещение, где произошло возгорание, было переоборудовано под хостел. Спустя час огонь потушили, площадь пожара, по предварительным данным, составила 30 кв. м, уточнили в департаменте. Спасатели обнаружили на месте пожара 13 тел.

По предварительным данным, люди погибли в результате отравления угарным газом. Причина их гибели, как и причина пожара, еще устанавливается, добавили в ведомстве.

В общей сложности, к моменту начала пожара, в хостеле находились 72 человека, 59 из них покинули помещения самостоятельно.