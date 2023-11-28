В ходе официального визита в Катар президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер столкнулся с непредвиденной задержкой по прибытии в Доху. Он был вынужден ожидать около 30 минут у самолета, так как ни один из официальных представителей Катара не встретил его в аэропорту, сообщает Deutsche Welle.

При этом почетный караул был на месте. Президент Германии около получаса ждал, прежде чем государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи подоспел в аэропорт для встречи важного гостя.

Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Катар для переговоров с эмиром Катара шейхом Тамим Аль Тани, который является важным посредником между ХАМАС и Израилем.

Несмотря на инцидент, встреча с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани прошла согласно плану. Стороны обсудили усилия по освобождению заложников в ходе действующей сделки между Израилем и ХАМАС.

Режим прекращения огня в Газе начал действовать утром 24 ноября. Во вторник ХАМАС и Израиль обменялись пятой группой заложников. Вчера сообщалось, что Израиль продлит прекращение огня при освобождении всех женщин и детей.