«Стратегический диалог» Еревана и Лондона

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном стартовавший недавно армяно-британский стратегический диалог. Об этом глава армянской дипломатии сообщил в соцсети Х.

Встреча состоялась в кулуарах 30-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье (Северная Македония).

"Обменялись с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном мнениями о наших двусторонних отношениях; обсудили недавно начатый стратегический диалог. Затронуты региональные темы, ситуация на Южном Кавказе", — говорится в сообщении.

Отметим, что на днях подписана программа армянско-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.