Число погибших в результате стрельбы в Иерусалиме возросло до двух, сообщают израильские СМИ.

Двое нападавших прибыли из Восточного Иерусалима. Один из них был вооружен автоматом М-16, а другой – пистолетом.

В результате нападения погибли 73-летний мужчина и 24-летняя девушка, 12 человек получили ранения различной степени тяжести.