Стрельба в Иерусалиме: двое погибших видео; обновлено 11:10

Число погибших в результате стрельбы в Иерусалиме возросло до двух, сообщают израильские СМИ.

Двое нападавших прибыли из Восточного Иерусалима. Один из них был вооружен автоматом М-16, а другой – пистолетом.

В результате нападения погибли 73-летний мужчина и 24-летняя девушка, 12 человек получили ранения различной степени тяжести. 

*** 10:45

24-летняя женщина погибла, по меньшей мере 5 человек ранены в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Об этом сообщила израильская служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

"Медики оказывают помощь семи пострадавшим, двое из них в критическом состоянии, еще пятеро госпитализированы в состоянии тяжелой, средней и легкой тяжести", — говорится в заявлении медиков, опубликованном на их странице в соцсети X.

Также стало известно, что двое нападавших нейтрализованы.

Израильский МИД публикует видео с места событий, на котором слышны многочисленные выстрелы.