Стрельба в Иерусалиме: двое погибших видео; обновлено 11:10
Число погибших в результате стрельбы в Иерусалиме возросло до двух, сообщают израильские СМИ.
Двое нападавших прибыли из Восточного Иерусалима. Один из них был вооружен автоматом М-16, а другой – пистолетом.
В результате нападения погибли 73-летний мужчина и 24-летняя девушка, 12 человек получили ранения различной степени тяжести.
Кадры стрельбы в Иерусалиме pic.twitter.com/DEEkClwQDN— Bellman13 (@Bellman138) November 30, 2023
*** 10:45
24-летняя женщина погибла, по меньшей мере 5 человек ранены в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Об этом сообщила израильская служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").
"Медики оказывают помощь семи пострадавшим, двое из них в критическом состоянии, еще пятеро госпитализированы в состоянии тяжелой, средней и легкой тяжести", — говорится в заявлении медиков, опубликованном на их странице в соцсети X.
Также стало известно, что двое нападавших нейтрализованы.
Израильский МИД публикует видео с места событий, на котором слышны многочисленные выстрелы.
Стрельба и взрывы в Иерусалиме pic.twitter.com/ewkRBhcjQe— Bellman13 (@Bellman138) November 30, 2023