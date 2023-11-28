В Крыму взломали телеэфир и показали Зеленского

Эфир телеканалов в Крыму был прерван обращением президента Украины Владимира Зеленского, названия телеканалов заменены на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишет The Moscow Times.

Советник «главы» Крыма Олег Крючков заявил о взломе ряда интернет-провайдеров, которые также предоставляют услуги цифрового телевидения. По его словам, к хакерской атаке причастен Центр информационно-психологических спецопераций Украины (ЦИПсО).

Судя по опубликованному видео, жителям показали обращение Зеленского от 24 октября, записанное после саммита Крымской платформы. В нем он говорил о бегстве российского флота и обращался к населению аннексированного полуострова: «Все вы чувствуете, что российское присутствие на нашей земле не навсегда. Я это знаю. Украина вернет свою территорию, своих людей».

29 ноября был взломан сайт администрации Донецка. В частности, на нем появилось распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму звания «почетный гражданин Донецка». Российский глава города Алексей Кулемзин назвал случившееся «информационной атакой ЦИПсО Украины».