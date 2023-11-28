В Баку ранили четырех подростков

В Баку четверо подростков получили ранения. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полицию поступила информация о том, что ночью 28 ноября с территории железнодорожной станции Кешля 4 подростка с колотыми ранениями были доставлены в больницу.

Благодаря мерам, предпринятым сотрудниками полиции, были определены и задержаны четыре жителя города Баку, подозреваемых в совершении данного преступления.

В настоящее время проводится расследование.