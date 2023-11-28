Процессинговый центр «Азерикард» и международная группа компаний OpenWay организовали бизнес-встречу для банков Азербайджана и визит в головной офис группы компаний OpenWay в городе Люван-ля-Нев в Бельгии.

Основной целью визита стало знакомство с командой OpenWay, обсуждение новых подходов к управлению совместными проектами, знакомство с инновационными продуктами и услугами OpenWay, а также более детальное изучение опыта компании на глобальных рынках, в число которых входят такие страны, как США, Австралия, Бельгия, Италия, Финляндия, Польша, Кипр, Украина, Казахстан, Грузия, ОАЭ, Вьетнам, Индонезия, Кения и др.

Во время визита были проведены рабочие сессии, дискуссии и круглые столы с участием высококвалифицированных менеджеров и специалистов OpenWay.

Организация этого визита стала дополнительным шагом к укреплению партнерства, а также демонстрацией стремления процессингового центра «Азерикард» к использованию лучшего опыта разных стран для дальнейшего совершенствования и развития.