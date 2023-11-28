Мустафаев и Григорян проводят встречу на границе

Комиссии по делимитации Армении и Азербайджана начали встречу на границе между двумя странами. Об этом сообщает Офис вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Делимитацию границы обсуждают вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Последняя встреча армянской и азербайджанской комиссий, которые возглавляют вице-премьеры двух стран, прошла в июле 2023 года на государственной границе.